وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الوزيران عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره البحريني، حول مستجدات التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث أكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.