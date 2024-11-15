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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الوزيران عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره البحريني، حول مستجدات التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث أكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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