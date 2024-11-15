اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التموين: طرح جميع السلع بأسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التموين: طرح جميع السلع بأسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير التموين: طرح جميع السلع بأسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة أمام مسجد أل رشدان بمدينة نصر. 

وأكد فاروق، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يهدف لضبط الأسواق وأسعار السلع، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لفتح السواق، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

 وأشار إلى طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية الي جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات، موضحا أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع 50 شركة، تشمل شركات القطاع العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية وجاري تعميم تجربة السواق الواحد على مستوى الجمهورية.

c9fcda2e9b.jpg
7e93c90123.jpg
430231f724.jpg
c9ec018eec.jpg
51544fa184.jpg
b41cef55c4.jpg
65f3f44473.jpg
0d8190201b.jpg

 

fe868e1199.jpg
6c75d038a5.jpg
a11f6d17e2.jpg
bb537858f8.jpg
62e9eefd79.jpg
ebb57b71df.jpg
63852ec696.jpg

وأشار فاروق، الي أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

6b9b2e3da8.jpg
4467a37760.jpg
7f95d42258.jpg
3be764d4c1.jpg
968a045035.jpg
1206a88c72.jpg
f0354e7eb2.jpg
12764be914.jpg
150f0fc947.jpg
f6174effdf.jpg
7dcd457af9.jpg
ef96367999.jpg
da6c3379f0.jpg
599139343d.jpg
ed3d8c38c2.jpg
3231655b3a.jpg

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

22ab7169f6.jpg
229d77faf3.jpg
2b71eb3d35.jpg
dbffeddd8c.jpg
9708a12d7c.jpg
6f3d607ef4.jpg
3b9468e74e.jpg
d65b447b47.jpg
4351f18c41.jpg
2431b8ede2.jpg
92638bc3a4.jpg
326c1ab599.jpg
7e7bd90b5c.jpg
4e16e5b9fa.jpg
354c9d7428.jpg
235a78c1ee.jpg
5015d45bea.jpg
05ed9df2d9.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق