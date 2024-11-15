اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة - أخبار كلمتك

خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - أعلنت كلية تجارة عين شمس، خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة من خلال موقع التحويلات الالكترونية بجامعة عين شمس.

 

إنشاء الحساب

الدخول على منصة التحويلات الإلكترونية، ثم الضغط على زر إنشاء حساب جديد وملء البيانات الشخصية باللغة العربية بعناية، ثم الضغط على زر تسجيل مع الاحتفاظ بكلمة المرور.

 

تسجيل الدخول

أدخل الرقم القومي وكلمة المرور واضغط على زر تسجيل دخول في حالة فقدان كلمة المرور يرجى الضغط على (التواصل مع أحد المسؤولين لتعديل كلمة المرور) أسفل كلمة المرور.

 

الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

تحديد نافذة الناجحين في الاختبارات.

سوف يظهر ( 5 ) نوافذ قم باختيار نافذة الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية عن طريق الضغط على كلمة "سجل الآن".

 

نوع التحويل وملء البيانات

بعد الدخول على النافذة قم بملء البيانات كاملة وتحديد فئة ونوع الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية وإرفاق ملف الأوراق المطلوبة في ملف PDF واحد والموافقة على الإقرار ثم الضغط على زر تسجيل. على أن يحتوي ملف الأوراق الـ PDF على (شهادة الميلاد - شهادة الدبلوم أو المعهد - إفادة النجاح - صورة بطاقة الرقم القومي وجهين).

 

استكمال خطوات التحويل

بعد تقديم الطلب سوف يظهر على الصفحة الرئيسية حالة الطلب بأسفل الصفحة وستكون قيد المراجعة وبعد مراجعة الطلب من خلال الموظف المسؤول سوف يتم الموافقة على الطلب وسوف يظهر زر "ادفع" وعند الضغط سوف يتم الانتقال إلى صفحة السداد ويوجد عدة وسائل للدفع.. بعد السداد سوف يظهر للطالب إجراء خطوة استبيان على الطالب أن يقوم بملء الاستبيان لكى يظهر له إفادة الموافقة على التحويل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق