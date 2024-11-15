خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - أعلنت كلية تجارة عين شمس، خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة من خلال موقع التحويلات الالكترونية بجامعة عين شمس.

إنشاء الحساب

الدخول على منصة التحويلات الإلكترونية، ثم الضغط على زر إنشاء حساب جديد وملء البيانات الشخصية باللغة العربية بعناية، ثم الضغط على زر تسجيل مع الاحتفاظ بكلمة المرور.

تسجيل الدخول

أدخل الرقم القومي وكلمة المرور واضغط على زر تسجيل دخول في حالة فقدان كلمة المرور يرجى الضغط على (التواصل مع أحد المسؤولين لتعديل كلمة المرور) أسفل كلمة المرور.

الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

تحديد نافذة الناجحين في الاختبارات.

سوف يظهر ( 5 ) نوافذ قم باختيار نافذة الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية عن طريق الضغط على كلمة "سجل الآن".

نوع التحويل وملء البيانات

بعد الدخول على النافذة قم بملء البيانات كاملة وتحديد فئة ونوع الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية وإرفاق ملف الأوراق المطلوبة في ملف PDF واحد والموافقة على الإقرار ثم الضغط على زر تسجيل. على أن يحتوي ملف الأوراق الـ PDF على (شهادة الميلاد - شهادة الدبلوم أو المعهد - إفادة النجاح - صورة بطاقة الرقم القومي وجهين).

استكمال خطوات التحويل

بعد تقديم الطلب سوف يظهر على الصفحة الرئيسية حالة الطلب بأسفل الصفحة وستكون قيد المراجعة وبعد مراجعة الطلب من خلال الموظف المسؤول سوف يتم الموافقة على الطلب وسوف يظهر زر "ادفع" وعند الضغط سوف يتم الانتقال إلى صفحة السداد ويوجد عدة وسائل للدفع.. بعد السداد سوف يظهر للطالب إجراء خطوة استبيان على الطالب أن يقوم بملء الاستبيان لكى يظهر له إفادة الموافقة على التحويل.

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