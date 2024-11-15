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حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور) - أخبار كلمتك

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حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور) - أخبار كلمتك

حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:15 صباحاً - نفذ حي الوراق حملة مكثفة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع كورنيش النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من قيادات الحي، حيث أشرف عليها اللواء أحمد السكري رئيس الحي، وشارك فيها أحمد الخولي وصفوت محروس نائبي الرئيس، ومصطفى الوزير مدير إدارة الإشغالات، وحربي محمد وكيل إدارة الإشغالات، بالإضافة إلى فريق العمل المرافق.

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وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات التي كانت تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام للشارع، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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