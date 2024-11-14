بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024.
حالة الطقس اليوم
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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024
شبورة مائية
أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانا، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط الرياح
ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء بسرعة (32 كم/س) على فترات متقطعة.
الظواهر الجوية المتوقعة من الخميس ١٤ نوفمبر إلى الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
حالة البحر المتوسط
وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|درجات الحرارة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|المدن/ المحافظات
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|26
|17
|العاصمة الإدارية
|26
|16
|6 أكتوبر
|26
|16
|بنها
|26
|17
|دمنهور
|24
|16
|وادي النطرون
|24
|17
|كفر الشيخ
|24
|16
|المنصورة
|25
|16
|الزقازيق
|26
|17
|شبين الكوم
|25
|17
|طنطا
|25
|16
|دمياط
|24
|18
|بورسعيد
|25
|21
|الإسماعيلية
|27
|15
|السويس
|26
|16
|العريش
|26
|13
|رفح
|25
|13
|رأس سدر
|28
|17
|نخل
|23
|10
|كاترين
|19
|09
|الطور
|25
|17
|طابا
|24
|16
|شرم الشيخ
|29
|22
|الإسكندرية
|25
|16
|العلمين
|24
|15
|مطروح
|25
|14
|السلوم
|25
|13
|سيوة
|26
|12
|رأس غارب
|29
|20
|الغردقة
|28
|18
|سفاجا
|29
|20
|مرسى علم
|28
|20
|شلاتين
|29
|20
|حلايب
|26
|21
|أبو رماد
|29
|21
|رأس حدربة
|28
|21
|الفيوم
|26
|14
|بني سويف
|27
|13
|المنيا
|26
|14
|أسيوط
|27
|13
|سوهاج
|28
|14
|قنا
|29
|15
|الأقصر
|30
|14
|أسوان
|31
|17
|الوادي الجديد
|29
|16
|أبو سمبل
|30
|17
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