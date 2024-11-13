محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة القافلة التوعوية الطبية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة بمدرسة تحيا مصر الإعدادية بنات بحي الأسمرات، وتستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدينة.



وتجري القافلة الكشف على الأطفال للاكتشاف المبكر لأمراض العيون وعلاجها ، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، كما تقوم بتعريف الطالبات بمبادرة "دوّى" بحكايتك تكمل حكايتهم التى تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، والمبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا".



كما شارك محافظ القاهرة طلاب المدرسة أنشتطهم التربوية أثناء الفسحة والتى تهدف إلى تدريبهم على أهمية العمل وقبول الآخر والاختلاف، وكيفية المشاركة الإيجابية فى المجتمع.



شهد الجولة أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، ود. أيمن عبد المنعم طبيب العيون ومحافظ سوهاج الأسبق، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، ومسئولى اللجنة العليا لحماية الطفل بمحافظة القاهرة.



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