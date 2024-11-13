"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (كيف ننمي الاقتصاد الأزرق).

الاقتصاد الأزرق

وُيشجِّع مفهوم الاقتصاد الأزرق على الإدارة المستدامة لموارد البحار والمحيطات الزرقاء المانحة للحياة لضمان تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل دون المساس بالنظم البيئية البحرية. ولكن الممارسات غير المستدامة وتغير المناخ يضعان الاقتصاد الأزرق تحت الضغط ويهدد قدرتنا على الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ولذا تتطلب تنمية اقتصادنا الأزرق العمل المسؤول والوعي الجماعي، وهو ما نسعى إلى التعرُّف عليه في الانفوجراف التالي من خلال معرفة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته، وتقديم مجموعة من النصائح حول كيفية الحفاظ عليه وتنميته.

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