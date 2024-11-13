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وزير الصحة يستقبل سفير بلجيكا لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يستقبل سفير بلجيكا لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الصحة يستقبل سفير بلجيكا لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:53 مساءً -  استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بارت دي جروف سفير دولة بلجيكا لدى مصر والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

مدى عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا

 وفي مستهل اللقاء، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالسفير والوفد المرافق له، مُعربًا عن مدى عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا بمختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الطبية، من خلال بحث توفير آليات تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال استقدام خبراء من دولة بلجيكا وإيفاد كوادر مصرية لتلقي التدريبات ببلجيكا، ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.

وأضاف “عبدالغفار” أن الجانبين ناقشا تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث وجه الوزير الدعوة لعدد من الخبراء والصيادلة بدولة بلجيكا لزيارة مصانع المستحضرات الدوائية والمستشفيات المصرية والاستفادة من المنظومة الصحية المصرية ومبادرات الصحة العامة التي توليها مصر أولوية هامة.

 

إمكانات مصر في الصناعات الدوائية اللقاحات

 واستكمل"عبدالغفار" أن اللقاء تناول أيضًا التعاون الثنائي في مجال الأشعة ومجال طب الحروق، فضلًا عن التباحث للاستفادة من إمكانات مصر في الصناعات الدوائية اللقاحات والأهمية التي توليها لتصدير الأدوية واللقاحات لمختلف دول العالم.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان في تقديم كافة أوجه الدعم للمصابين من الاشقاء الفلسطينيين بدايةً من استقبالهم وصولًا إلى العمليات الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحرجة منهم، حيث أكد الوزير أن بلجيكا كانت من أوائل الدول التي أبدت استعدادها التام لدعم المنظومة الصحية في مصر لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين.

ومن جانبه، وجه السفير بارت دي جروف الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لتقديم أوجه التيسيرات والدعم لتعزيز التعاون بين البلدين، ولجهوده المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي فى مصر، مشيدًا بدور وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، كما وجه الدعوة للوزير لزيارة عدد من المنشآت الطبية بدولة بلجيكا.


 حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة، والدكتور،والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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