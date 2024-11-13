تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - خيمت حالة من الحزن بيت أتباع ومحبي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد إعلان خبر وفاة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة الطيب، في مشهد يعكس حجم المحبة والتقدير الذي يحظى به شيخ الأزهر في قلوب المصريين، حيث تلقت مشيخة الأزهر خلال الساعات الماضية سيلًا من برقيات التعازي والمواساة من شخصيات رسمية بارزة وقيادات دينية وسياسية من مختلف الأطياف، وذلك بعد وفاة شقيقته الكبرى.

ولم تقتصر رسائل التعزية على رموز الدولة والمسؤولين، بل امتدت لتشمل ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، الذين حرصوا على إظهار تضامنهم العميق وتقديرهم لشخصية شيخ الأزهر ومكانته الرفيعة، هذا الالتفاف الشعبي والمؤسسي حول فضيلة الإمام الأكبر ليس مجرد عزاء، بل رسالة واضحة على ما يمثله من قيمة روحية ووطنية، كرمز للوسطية والاعتدال والتلاحم المجتمعي.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عامًا ابنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وزير الأوقاف ينعى شقيقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

والبداية كانت مع نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، حفظه الله، سائلًا الله جل جلاله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وإلى كافة العائلة الكريمة الموقرة آل الطيب الحساني الكرام، راجيًا من الله تعالى أن يجعل هذا المصاب الجلل في ميزان حسناتهم، وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر والسكينة والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية نعى خاص إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد السي شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته الكبرى.

وكتب مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية:" بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة الطيب، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الإزهر الشريف

بدوره نعى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، وفاة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تُوفِّيت صباح اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، أقدِّم خالص العزاء لأستاذي وشيخي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حفظه الله ورعاه، ولسماحة الشيخ محمد الطيب وكل أعضاء العائلة الكرام، في وفاة شقيقة فضيلته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. "إِنَّا لله وَإِنَّا إليه راجعون"

وزير الشباب والرياضة ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، حفظه الله.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وإلى كافة العائلة الكريمة سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مجمع البحوث الإسلامية ينعي شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

ونعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر- شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء.

كما تقدم الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الجندي وجميع العاملين بالمجمع بخالص العزاء وصادق المواساة لمولانا فضيلة الإمام الأكبر ولأسرة الفقيدة، سائلًا المولى -عزَّ وجلّ- أن يرحمها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

نقيب الأشراف ينعى الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر

ومن جانبه نعى محمود الشريف، نقيب الأشراف، الحاجّة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وعائلة آل الطيب الحساني الكرام، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

محافظ الشرقية ينعي وفاة شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

و نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتي وافتها المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة الكريمة داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقة فضيلته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

وقرَّر فضيلة الإمام الأكبر قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

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