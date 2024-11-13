وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 252، الصادر في 13 نوفمبر 2024، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 427 لسنة 2024، بشأن تحصيل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيهًا (ثلاثون جنيهًا) على استخراج شهادة "حالة مريض نفسى".

وينص قرار وزارة الصحة في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012 النص التالى: "مادة (3) فقرة (1): تحصل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيهًا (ثلاثون جنيهًا) على استخراج شهادة "حالة مريض نفسى" التى تصدرها منشآت الصحة النفسية وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن" ويُعمل بأحكام النموذج المرافق فى شأن شهادة "حالة مريض نفسي".





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