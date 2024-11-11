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وزراء النقل العرب يعقدون غدا اجتماعهم الأول في الإسكندرية - أخبار كلمتك

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وزراء النقل العرب يعقدون غدا اجتماعهم الأول في الإسكندرية - أخبار كلمتك

وزراء النقل العرب يعقدون غدا اجتماعهم الأول في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - يعقد غدا بمحافظة الإسكندرية، أولى اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب لمناقشة عدد من المشروعات العربية المشتركة فى مجالات النقل واللوجستيات ومناقشة خطط الربط العربي.

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر، الدورة الــ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الــ 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الحالي.

وتتناول الاجتماعات سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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