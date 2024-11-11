رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية والأداء الصفي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعي.. يبحث العديد من الطلاب بالمراحل التعليمية الثلاث، عن رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعي من على موقع وزارة التعليم.

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب المرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، الحصول على الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعي وتحميلها، من خلال الدخول على موقع الوزارة من هــنــــــــا.

خطوات الحصول على الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية وتحميلها

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: يختار الطالب المنصات الإلكترونية من الشريط الموجود أعلى الشاشة.

ثالثًا: اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

رابعًا: اختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

خامسًا: اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

سادسًا: الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

سابعًا: تظهر كافة الواجبات المنزلية الخاصة بالصف المقيد به الطالب.

- يختار الطالب المادة المراد.

- الضغط على كلمة عرض.

- ويمكن للطلاب تحميل الواجبات المنزلية من خلال الضغط على علامة التحميل.

درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

ويتم تخصيص 5 درجات من أعمال السنة للطلاب للتقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من كل مادة، على أن يتم خصم الدرجات من الطلاب غير الملتزمين بأداء التقييمات الأسبوعية الواجبات المنزلية.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.