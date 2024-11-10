المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ القاهرة: النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القاهرة: النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أكد  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  أنه  تم تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل أحد خطوط المترو بسبب الأمطار والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة، وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.

 

محافظ القاهرة يشدد على تطهير البالوعات ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

محافظ القاهرة يستعرض خطة الانتشار السريع استعدادا لسقوط الأمطار (صور)


كما تم التشديد على مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق