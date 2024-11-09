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بعد 43 عاما.. «الدستورية» تقتحم الملف الشائك وتطيح بثبات «الإيجار ‏القديم»‏ (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

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بعد 43 عاما.. «الدستورية» تقتحم الملف الشائك وتطيح بثبات «الإيجار ‏القديم»‏ (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

بعد 43 عاما.. «الدستورية» تقتحم الملف الشائك وتطيح بثبات «الإيجار ‏القديم»‏ (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية.

ويستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم.

إنفوجراف عن مشروع قانون الإيجار القديم

عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم

الحكم يشمل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981

النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار

تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات

المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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