السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ج)، الصادر في 4 نوفمبر 2024، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لبعض المشروعات.

وجاء القرارين كالتالي:

-القرار الجمهوري الجديد رقم 462 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3888٫44 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

-القرار الجمهوري رقم 463 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 33٫64 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف، وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلًا من أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.





قرار جمهوري هام ورسائل رئاسية حاسمة لوفد صندوق النقد الدولي وتكليفات لصالح أسر الشهداء بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.