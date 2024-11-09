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وزير الأوقاف يشيد بالأداء المتميز لوكيل الوزارة بالمنيا - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يشيد بالأداء المتميز لوكيل الوزارة بالمنيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يشيد بالأداء المتميز لوكيل الوزارة بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:49 مساءً - أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأداء المتميز لفضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، منذ توليه مهامه كمدير مديرية أوقاف المنيا، حيث أظهر حرصاً واضحاً على الارتقاء بأداء المديرية عبر عدة جولات ميدانية مفاجئة امتدت من جنوب المحافظة إلى شمالها، وذلك للاطمئنان على سير العمل في المساجد، وضمان جاهزيتها التامة لاستقبال المصلين.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم، أن مدير مديرية أوقاف المنيا تابع أربعة إدارات فرعية، منها المنيا الجديدة، وصفط الخمار، وبني أحمد، ودمشاو هاشم، وصولاً إلى مسجد الجهاد بقرية 4 التابعة لإدارة أوقاف العدوة.

وعقد لقاء للأطفال تحت عنوان: التعايش السلمي، حيث قدّم لهم بأسلوبه السلس دروساً حول مبادئ المواطنة وحثهم على حفظ القرآن الكريم، والتحلي بأخلاقه الكريمة.

كما حرص الشيخ سلامة عبد الرازق خلال جولاته على دعم الأئمة في تقديم رسائلهم الدعوية بأسلوب يعتمد على الرفق واللين، والتأكيد على أهمية التعامل الحسن مع جمهور المصلين، و أثنى على جهود الأئمة الذين يظهرون التزاماً واجتهاداً في عملهم، موجهًا إياهم إلى تعزيز نشر القيم النبيلة.

وشدد مدير مديرية أوقاف المنيا على ضرورة اتباع التعليمات واللوائح الخاصة بالوزارة، والالتزام بأعلى مستويات الانضباط الإداري.

وأشار إلى أهمية الدور التوعوي والدعوي الذي تقوم به المديرية، والذي يسهم في بناء مجتمع متماسك ومحصن ضد الفكر المتطرف، ويتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء الإنسان وحماية الوطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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