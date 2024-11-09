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الكهرباء: مستمرون في تغيير كافة العدادات القديمة إلى مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

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الكهرباء: مستمرون في تغيير كافة العدادات القديمة إلى مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

الكهرباء: مستمرون في تغيير كافة العدادات القديمة إلى مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 01:25 م 11/9/2024 1:25:35 PM

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تغيير العدادات الميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين والقضاء على الأخطاء في قراءة الفواتير. 

خطة مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأَضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«كلمتك»، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة بتنفيذ خطة القضاء على نسبة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء ومواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وفق منظومة متكاملة بدءا من إلغاء كافة شروط تركيب العدادات الكودية ثم متابعة المشتركين بعد التركيب لضمان عدم التلاعب مرة أخرى فى معدلات الاستهلاك.

خطة متابعة مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والكودية

وأشار إلي أن هناك مرور دورى يتم على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والكودية بالإضافة إلى مراجعة محاضر الضبطية القضائية لسارقي التيار الكهربائي بشكل شهري للحفاظ على حق الدولة وتقليل حجم الخسائر المالية التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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