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نقابة المهن التعليمية: حريق الكافيتريا لم يؤثر على حركة نادي الشاطئ بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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نقابة المهن التعليمية: حريق الكافيتريا لم يؤثر على حركة نادي الشاطئ بالإسكندرية - أخبار كلمتك

نقابة المهن التعليمية: حريق الكافيتريا لم يؤثر على حركة نادي الشاطئ بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - اكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية استقبل زواره بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولم يتأثر بواقعة الحريق فى احدى الكافيتريات المؤجرة الذى نشب فجر اليوم الجمعة.

نقابة المهن التعليمية: حريق الكافيتريا لم يؤثر على حركة نادي الشاطئ بالإسكندرية

 وتم السيطرة عليه سريعا من رجال الإطفاء والحماية المدنية دون خسائر فى الأرواح أو وجود مصابين، خاصة ان مدخل نادى الشاطئ له مدخل بعيد تماما عن مدخل الكافيتريا.


واشارت النقابة العامة، إلى أن النادي استقبل اليوم الجمعة، رحلات للسادة المعلمين وأسرهم من المنصورة وحلوان والقليوبية، بالإضافة إلى تسوق السادة المعلمين وأسرهم لمعرض "الفراي داي" المقام بالنادي. 


واوضحت النقابة، أن الحريق قد نشب في إحدى الكافيتريات المؤجرة لأحد المستثمرين، فجر اليوم الجمعة،  دون خسائر بشرية أو إصابات، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم السيطرة عليه تماما، علما بأن هذا المطعم له مدخل خارجي بعيدا عن البوابة الرئيسية لنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية.


واضافت النقابة العامة، أنها في انتظار  تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه التحقيقات، لاتخاذ كافة التدابير القانونية التي تحفظ مصالح النقابة.
وتوجه النقابة العامة للمهن التعليمية الشكر لرجال الشرطة والإطفاء والحماية المدنية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق الذى نشب فى الكافيتريا.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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