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القومي للبحوث يختتم أول ملتقى دولي لأمراض "CDG" في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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القومي للبحوث يختتم أول ملتقى دولي لأمراض "CDG" في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يختتم أول ملتقى دولي لأمراض "CDG" في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات الملتقى الدولي الأول حول مجموعة من الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل تعديل البروتينات (CDG)، برعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز، وإشراف الدكتور هشام فايق، عميد معهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، وبرئاسة الدكتورة سحر صبري.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من نخبة من الأطباء والعلماء المتخصصين في مجال الوراثة من مصر والعالم، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذا النوع من الأمراض الوراثية النادرة.

توصيات هامة لخدمة مرضى CDG

وأصدر المشاركون في المؤتمر عددًا من التوصيات الهامة، والتي تهدف إلى تحسين التشخيص والعلاج لمرضى CDG في مصر، ومن أبرز هذه التوصيات:

إنشاء وحدة تشخيصية متخصصة: بهدف توفير التشخيص الدقيق والسريع لحالات CDG.

إجراء فحوصات شاملة: تشمل الفحوصات الكيميائية الحيوية والاختبارات الجزيئية الجينية لتأكيد التشخيص.
 

الكشف عن العلاجات المتاحة: وتقديم العلاج المناسب لكل حالة تحت إشراف طبي متخصص.

بناء قاعدة بيانات للمرضى: لتسهيل المتابعة الطبية وإجراء الأبحاث العلمية.

التعاون مع الاتحادات العالمية: لتبادل الخبرات والمعرفة مع الباحثين والمتخصصين في مجال CDG على مستوى العالم.
 

مبادرة جليكو إيجبت

يأتي انعقاد هذا المؤتمر ضمن مبادرة "جليكو إيجبت"، وهي مبادرة تابعة للجمعية القومية للوراثة البشرية وتعمل تحت مظلة معهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث. تهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بأمراض CDG وتقديم الدعم لمرضى وعائلات هؤلاء المرضى.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي في مجال الأمراض الوراثية النادرة في مصر والمنطقة. كما أنه يساهم في توفير رعاية صحية أفضل لمرضى CDG وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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