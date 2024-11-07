جميع التخصصات شاملة التحاليل والأشعة، إطلاق قافلة طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٧ و٨ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 153 مليون و563 ألفًا و806 خدمات طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و794 ألفًا و659 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 603 آلاف و246 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 405 آلاف و487 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 96 ألفًا و67 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 100 ألف و944 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و35 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و690 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 126 ألفًا و347 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 126 ألفًا و604 خدمات.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و353 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و928 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1502 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفًا و201 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ68 ألفًا و225 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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