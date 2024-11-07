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ضبط 500 كيلو من الكبدة واللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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ضبط 500 كيلو من الكبدة واللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط 500 كيلو من الكبدة واللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - نفذت إدارة تموين أكتوبر حملة مكبرة شملت العديد من الأنشطة التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمنطقة الكفراوي، بقيادة سامية إسماعيل، مدير إدارة تموين أكتوبر، بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم الرقابة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات والتي من أبرزها ضبط كميات كبيرة من الدقيق المخالف حيث تم ضبط أربعة أطنان من الدقيق المستخرج بنسبة 72% والمخصص لصناعة الحلويات، وذلك لعدم وجود فواتير تثبت مصدره.
 

كما تم مصادرة 7 أسطوانات غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلي، ولكن تبين استخدامها في أغراض تجارية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، بالاضافة إلى ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر حيث تم ضبط 500 كيلو جرام من اللحوم المصنعة مثل الكبدة واللحوم المفرومة والسجق، وذلك لعدم وجود أي بيانات أو تراخيص تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير محاضر بالواقعة وتسليمها إلى قسم شرطة ثان أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما قامت إدارة التموين بمتابعة المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توافر السلع الأساسية وتوزيعها بشكل عادل، بالإضافة إلى سحب عينات من المطاحن لتحليلها في معامل الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلك، وكذلك إلى مكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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