زراعة الجيزة تقدم نصائح ذهبية لسقي نباتات المنزل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - قدمت مديرية الزراعة بالجيزة مجموعة من النصائح القيمة للعناية بنباتات المنزل وضمان نموها بشكل صحي.

وأكدت المديرية أن من أهم العوامل التي تؤثر في صحة النباتات المنزلية هي كمية الماء التي تتلقاها، مشيرة إلى أن الإفراط أو التقليل في الري قد يؤدي إلى تلف النبات.

كيف تعرف أنك تسقي نباتاتك بشكل صحيح؟

أشارت مديرية الزراعة بالجيزة إلى أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان النبات يحتاج إلى الماء هي فحص التربة، فإذا كانت الطبقة العلوية من التربة جافة (حوالي 2-3 سم)، فهذا يعني أن النبات يحتاج إلى الري.



وتابعت المديرية أنه إذا بدأت أوراق النبات في الاصفرار من الأطراف، فهذا يشير إلى أنك تسقي النبات بكمية ماء زائدة، مما يؤثر سلبًا في الجذور. أما إذا كانت الأوراق مترهلة وضعيفة، فهذا يعني أن النبات يعاني من الجفاف، مضيفة أنه يجب أن تحتوي الأواني التي توضع فيها النباتات على فتحات تصريف لضمان عدم تجمع الماء الزائد حول الجذور.

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أنه تختلف احتياجات النباتات للماء باختلاف نوعها، لذلك يجب البحث عن احتياجات كل نبات على حدة، كما تتأثر كمية الماء التي يحتاجها النبات بالجو والموسم، فالنباتات تحتاج إلى ري أكثر في الأجواء الحارة والجافة.

وختامًا، أكدت مديرية زراعة الجيزة على أهمية الاهتمام بنباتات المنزل وتوفير الرعاية اللازمة لها، مشيرة إلى أن اتباع هذه النصائح البسيطة سيساهم في الحفاظ على نباتات منزلية صحية وحيوية.

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