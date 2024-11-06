جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب مخدرات بحوزة راكبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب مخدرات بحوزة راكبة

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة بيجاسوس القادمة من اسطنبول اشتبه أمير مباشر مدير الإدارة فى راكبة كولومبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة مصطفى خيري الفقي مأمور الفحص وأبو القاسم العتربي رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة تشبه حبوب الأدوية.

وبالعرض على عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة قام بتكليف أشرف عمر بتفتيش حقائب الراكبة أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي بتفتيش حقائبها فتبين وجود عدد من الأقراص والأحجار صغيرة الحجم بيضاء اللون وبالعرض على مباحث المخدرات أفادت أنها أقراص الكبتاجون المخدر والقطع الصغيرة من مادة الشابو المخدر.

وتم تكليف لجنة لعد وتحريز المضبوطات من مصطفي الفقي ومحمد الخولي ومحمد حزمان فتبن أن عدد أقراص الكيبتاجون ٦٠ قرص و١٦٠ جرام من الشابو.

قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكبة والحرز إلي النيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وسلمي سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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