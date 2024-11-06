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الجيزة تستقبل أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات البناء (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجيزة تستقبل أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات البناء (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات البناء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن وصول أولى الكسارات المتخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار في حي المنيرة الغربية.

تحويل المخلفات إلى كنوز

وتهدف هذه الكسارات إلى تحويل مخلفات البناء والهدم التي كانت تمثل عبئًا على البيئة إلى منتجات مفيدة، حيث سيتم إعادة تدويرها لإنتاج بلاط الإنترلوك عالي الجودة، وهذا البلاط سيتم استخدامه في رصف وتطوير الشوارع، مما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة وتقليل التكاليف.

فوائد مشروع اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

ويساهم المشروع في الحد من التلوث الناتج عن تراكم مخلفات البناء والهدم، وتدوير المواد الخام ويقلل من الحاجة إلى استخراج مواد جديدة، حيث سيتم استخدام بلاط الإنترلوك الناتج عن عملية التدوير في تطوير الشوارع، مما يحسن من جودتها وعمرها الافتراضي، كما  يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود محافظة الجيزة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، كما كما يعكس التزام المحافظة بتطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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