منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

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3 ملفات هامة تتصدر المباحثات المصرية الإستونية بالقاهرة - أخبار كلمتك

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3 ملفات هامة تتصدر المباحثات المصرية الإستونية بالقاهرة - أخبار كلمتك

3 ملفات هامة تتصدر المباحثات المصرية الإستونية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 12:40 م 11/6/2024 12:40:18 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى فضلا عن عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وملفات إقليمية وتتصدر حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الملفات.

كما من المقرر بحث أزمات ليبيا والسودان فضلا عن ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار واستعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات والأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًا ودوليًا، وضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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