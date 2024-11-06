الرقابة الصحية: خطة لرفع جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع المخاطر والحماية المدنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة بتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع الصحي من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ حزم من البرامج التدريبية المتطورة والمتوافقة مع الحاجة الملحة لرفع جاهزية المنشآت الصحية في التعامل مع المخاطر، ولضمان تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والجودة بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة، تتماشى مع أهداف الدولة لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الصحية.

توفير الرعاية الصحية الآمنة عالية الجودة

وأضاف أن توفير الرعاية الصحية الآمنة عالية الجودة يحتاج بالضرورة إلى حوكمة الرعاية الصحية من خلال وضع نظم محكمة لجميع مكونات الخدمة الصحية المتمركزة حول المريض وهو ما تقوم عليه فلسفة معايير الجودة الصادرة عن الهيئة وهو موضوع بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة والسكان للتدريب على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.

وأشار د. أحمد طه إلى تنظيم الهيئة لأول برنامج من سلسلة برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية لاستيفاء متطلبات الحماية المدنية وتطوير خطط الطوارئ اللازمة للتوافق مع معايير الاعتماد، وذلك لضمان الاستجابة السريعة والدقيقة لأي حدث بما يضمن أمان وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

حزم البرامج التدريبية في مجالي حوكمة الرعاية الصحية

جاء ذلك تعقيبًا على إطلاق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهارGAHAR" لعددا من حزم البرامج التدريبية في مجالي حوكمة الرعاية الصحية ومتطلبات الحماية المدنية للمنشآت الصحية في إطار دورها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية تماشيا مع رؤية مصر 2030، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للهيئة بمدينة نصر.

وخلال افتتاحه للبرنامج الأول للتدريب على متطلبات الحماية المدنية الذي تنفذه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشراكة مع الإدارة العامة للحماية المدنية على مدار يومين بحضور 90 متدرب، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن رفع كفاءة المنشآت الصحية وجاهزيتها لمواجهة المخاطر يأتي ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تزويد العاملين في القطاع الصحي بالمعلومات الصحيحة حول أساسيات الحماية المدنية، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمواجهة المخاطر المحتملة، وآليات التعامل مع الأزمات بشكل احترافي، بما ينعكس إيجابيًا على سلامة المنشأة.

وأضاف طه، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة مستقبلية موسعة لتأهيل العاملين بالقطاع الصحي وتعريفهم بمعايير الوقاية من أخطار الحريق ووسائل الإطفاء، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتوافق مع متطلبات الحصول على شهادة الحماية المدنية، إلى جانب مناقشة الملاحظات والمخالفات التي يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحقيق جاهزيتها لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دوليا من "الاسكوا" تمهيدا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

شارك بالتدريب محاضرين من الإدارة العامة للحماية المدنية هما ؛ عميد مهندس احمد حسن خطاب، مدير إدارة هندسة الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومقدم مهندس احمد مجدي، رئيس قسم المشروعات بإدارة الهندسة بالإدارة العامة للحماية المدنية، وأشرف على التدريب د.الشيماء عبدالفتاح، مدير الادارة العامة للتدريب للغير، ود.ايمان عبد الغنى، ود. احمد عاصم - أعضاء بالإدارة العامة للتدريب للغير،

وفي سياق متصل، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، أشار د.أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى تنفيذ برنامج تدريبي حول الحوكمة الصحية والإكلينيكية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الطبي عبر تبني معايير الحوكمة بالرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة وآمنة.

تطبيق أفضل معايير الحوكمة بالرعاية الصحية

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أهمية تطبيق أفضل معايير الحوكمة بالرعاية الصحية من خلال إنشاء نظام متكامل وفعال يقوم علي تحديد المسؤوليات وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، كما يعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الصحية والأمنية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات لضمان تقديم الدعم الفوري للحالات الحرجة، والتأكد من اتباع الإجراءات اللازمة لحماية المرضى والطاقم الطبي.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية شهدت إتمام تدريس البرنامج التكميلي للدفعة الثانية من دارسي برنامج جهار ايجي- كاب للحصول على شهادة أخصائي تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.

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