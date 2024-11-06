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ننشر مواعيد قطارات السادات الجديدة - أخبار كلمتك

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ننشر مواعيد قطارات السادات الجديدة - أخبار كلمتك

ننشر مواعيد قطارات السادات الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً -  نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، تفاصيل خط سير ومواعيد قطار السادات الجديدة لخدمة الركاب بعد الإقبال الكبير على  ركوب القطار من قبل المواطنين.

 

مواعيد قطار السادات 

• تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

 

• تشغيل قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 793 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 795 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

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 وأكدت الهيئة  أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين وحيث تتميز المناطق التي يمر عليها خط كفر داوود السادات بالكثافة السكانية العالية كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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