إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ بقاعة ديوان عام المديرية، نتيجة " تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية "للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

انتخابات المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المرحلة الثانوية

وأشارت إلى أن موضوعه المحورى " الإتحادات الطلابية - وبناء شخصية المتعلم"، بعد إجراء الانتخابات فى أجواء ديمقراطية، تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية.

وذلك بحضور الدكتورة همت أبو كيلة وكيل المديرية، إشراف ابتسام إمام، موجه عام التربية الاجتماعية، وفريق عمل توجيه التربية الاجتماعية.

وألقت مدير المديرية كلمة عبرت فيها عن مدى سعادتها بتواجدها وسط أبنائها وبناتها الطالبات، وأنها فخورة بما وصلوا إليه من خلال ثقة زملائهم بهم، فهم قادة المستقبل فى جميع المجالات وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتمنت لهم مزيدًا من التوفيق والتميز فى حياتهم العملية.

بعدها أعلنت نتيجة إنتخابات المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية على النحو التالى:

فوز الطالب/عبد الرحمن أحمد

( إدارة شرق مدينة نصر التعليمية)

أمين اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

فوز الطالبة / جومانة وليد

( إدارة الخليفة التعليمية)

الأمين المساعد لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

فوز الطالب/ محمد سامح

(إدارة المعصرة - مقررًا للجنة العلمية).

فوز الطالبة / هناء صلاح

(إدارة الشرابية - مقررًا للجنة الدينية والثقافية)

فوز الطالب/ إبراهيم سامح

(إدارة الزاوية -مقررًا للجنة الرياضية والكشفية).

فوز الطالبة/ هلا أحمد

( إدارة دار السلام - مقررًا للجنة الفنية )

فوز الطالب حازم وائل

(إدارة الساحل - مقررًا للجنة الاجتماعية).

وفي الختام تقدمت سيادتها بخالص الشكر لأبنائها الطلاب وجميع الحضور، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

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