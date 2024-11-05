موعد انعقاد المؤتمر السادس للصحافة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - حددت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية موعد انعقاد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يتم انعقاد المؤتمر في أيام 14 و15 و16 من ديسمبر المقبل.

فعاليات المؤتمر

يشهد اليوم الأول المؤتمر جلسة افتتاحية مسائية، وتعقد باقي فعاليات المؤتمر على مدار يومين يتخللها عدد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية التي تخص العمل الصحافي كما يلي:

- مناقشة المسائل التي تتعلق بحرية الصحافة

- أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

- مستقبل المهنة والتحديات الراهنة.

- التدخلات التشريعية الواجبة لتحقيق حرية الصحفيين والصحافة.

- الحق والحرية في الإصدار والنشر.

- تحديات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي.

- بيئة العمل في المؤسسات والصحف المصرية.

- وسائل وآليات تحسين أجور الصحفيين وتصحيح الأوضاع المالية.

ويتضمن المؤتمر جلسات ومناقشات حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، ومناقشة آليات تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني فيما يساهم في تلبية احتياجات القراء، وسائل وآليات زيادة الإيرادات وسط التطورات الضخمة، أزمات التمويل، الاستثمار في تدريب الصحفيين ورفع الكفاءات.

كما يتضمن عقد العديد من الموائد النقاشية التي تتناول مواضيع هامة حول أزمة الصحف المتوقفة، آليات تحديث منظومة القيد بنقابة الصحفيين، ميثاق الشرف، مدونات السلوك، التنظيم التشريعي المطلوب في سبيل الوصول للحرية في تداول المعلومات.

يشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار الكتاب الصحفيين، أساتذة الصحافة والإعلام، خبراء في التدريب والتطوير، ممثلي المؤسسات الصحفية الدولية، رؤساء التحرير، مسئولي المؤسسات والهيئات الصحفية.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر ثحفي لنقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد، ومقرري اللجان الرئيسية الثلاث عبد الفتاح الجبالي، عبد الله عبد السلام، محمد بصل، محمود الحضري، وذلك للكشف عن تفاصيل وبرامج المؤتمر.

وجاء ذلك في ظل استمرار الأعمال التحضيرية للمؤتمر، التي بدأت قبل عدة أشهر، وشارك فيها العديد من أعضاء الجمعية العمومية عبر نقاشات مطولة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالصحافة المصرية.

وعلى مدار أكثر من 20 جلسة عقدتها اللجان الرئيسية الثلاث للمؤتمر والاجتماعات التحضيرية، شارك الصحفيون في مناقشات موسعة فيما يخص مستقبل المهنة، والاقتصاديات التي تتعلق بها، وأوضاع الحرية والتشريعات التي تختص في ذلك الشأن، ونجحوا في تقديم العديد من المقترحات وأوراق العمل حول أبرز القضايا، والتي سوف يتم بلورتها لتخرج بصورة عناوين رئيسية لفعاليات المؤتمر.