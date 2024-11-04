عبدالغفار: 100 يوم صحة» تقدم 150 مليون خدمة طبية مجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 149 مليون و971 ألفًا و229 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 3 نوفمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و745 ألفا و350 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 536 ألفًا و570 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 523 ألفًا و435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 103 آلاف و314 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 46 ألفًا و315 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و207 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و398 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 125 ألفًا و451 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 239 ألفًا و993 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و769 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13 ألفًا و543 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و148 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 45 ألفا و311 خدمة.

حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ66 ألفا و896 مواطنا



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ66 ألفا و896 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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