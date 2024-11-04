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تطوير شامل لحي الطالبية بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (صور) - أخبار كلمتك

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تطوير شامل لحي الطالبية بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (صور) - أخبار كلمتك

تطوير شامل لحي الطالبية بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:14 صباحاً -  بدأ حي الطالبية بمحافظة الجيزة في تنفيذ مشروع طموح لتركيب بلاط الإنترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الجاري، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور، وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

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يشمل المشروع رصف العديد من الشوارع ببلاط الإنترلوك عالي الجودة، والذي يتميز بمتانته وقدرته على تحمل العوامل الجوية المختلفة، كما يساهم في تصريف مياه الأمطار بشكل أفضل ويقلل من التلوث الضوضائي.

وأكدت محافظة الجيزة على أهمية هذا المشروع في تطوير الحي، مشيرًة إلى أن اختيار بلاط الإنترلوك جاء بعد دراسة متأنية لما يمثله من حل مثالي للمشكلات التي تواجه الشوارع التقليدية.

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وأضافت المحافظة أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الحي سيشهد خلال الفترة المقبلة تحولًا ملحوظًا في مظهره العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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