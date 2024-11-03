النقل تنزع ملكية عقارات وأراضي لتطوير الطريق الصحراوي ومحور منفلوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 242 (تابع)، الصادر في 2 نوفمبر 2024، قرارين لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات غرب وشرق الطريق الصحراوي بالإسكندرية والبحيرة لمشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى.

ونزع مليكة عقارات وأراضي لمـشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط.

وقرار وزارة النقل رقم 645 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات من مديرية المساحة بالبحيرة نواحى حوض خارج الزمام غرب الصحراوى (نواحي قرية عرابى- قرية فلسطين- ٣ جزائر- ١ جزائر) فى نطاق محافظة الإسكندرية، وحـوض خارج الزمام وادى النطرون (نواحي غرب الطريق وشرق الطريـق) فـى نطاق محافظة البحيرة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصـة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول كيلو مترًا ١٦٠ فى نطاق (الإسـكندرية- البحيـرة- المنوفيـة- الجيزة) محافظات من أعمال المنفعة العامة.

وقرار وزارة النقل رقم 646 لسنة 2024، بنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة من مديرية المساحة بأسيوط لنواحي (ناحية بنى شقير- مركز منفلوط وناحية المعابدة الغربية- مركز أبنوب) فى نطاق محافظة أسيوط، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 562 لسنة 2022، باعتبـار مـشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.





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