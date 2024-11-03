مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر اتخذت إجراءات قوية من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: إننا أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، أننا نقدر الجهد المبذول من مصر خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية.

وتابعت نحن على ثقة بأن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي