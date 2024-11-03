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رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية، عن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وطريقة دفعها، تزامنًا مع اقتراب أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي تبلغ 158 جنيهًا.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تفاصيل رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 تنقسم إلى 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، بالإضافة إلى مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طريقة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأشارت إلى أنه يتم دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الوجود في شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، موضحة أنه يتم تسجيل الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طباعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب الانتهاء من تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يتم طباعتها من خلال الموقع، ليقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها وتسليمها لإدارة المدرسة، مشددة على ضرورة كتابة عنوانه بالتفصيل ورقم الهاتف الخاص به وولي أمره.

تسليم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة

ولفتت إلى أنه عقب تسليم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة، تقوم إدارة المدرسة بتجميع كافة استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وختمها بختم المدرسة وتعتمد من الجنة المشكلة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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