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رئيس فلسطين يصل مصر اليوم للقاء السيسي - أخبار كلمتك

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رئيس فلسطين يصل مصر اليوم للقاء السيسي - أخبار كلمتك

رئيس فلسطين يصل مصر اليوم للقاء السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين وذلك تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًّا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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