تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يشهد انتعاشا بحركة التشغيل بـسفر ووصول 90 ألف راكب في يوم واحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مطار القاهرة الدولي يشهد انتعاشا بحركة التشغيل بـسفر ووصول 90 ألف راكب في يوم واحد - أخبار كلمتك

مطار القاهرة الدولي يشهد انتعاشا بحركة التشغيل بـسفر ووصول 90 ألف راكب في يوم واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - شهد اليوم مطار القاهرة الدولي زياده ملحوظة في معدلات التشغيل بسفر ووصول 90 ألف راكب على متن 590 رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي يعكس انتعاشه كبيرة في حركة السفر والسياحة الوافدة من جميع دول العالم، وهو يؤكد على أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده التنموية في مجال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة، ويساهم في تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.

حيث أن تحقيق مثل هذه الأرقام يؤكد على ثقة المسافرين في الخدمات المقدمة عبر المطارات المصرية، ويعزز أيضًا من مكانة مطار القاهرة الدولي كوجهة دولية وبوابة مصر الأولى لأفريقيا.

اقرأ أيضاً
طيران الخليج تحتفل بمرور 50 عاما على أول رحلة لمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي ينفذ تجربة طوارئ تدريبية غدا

بحوزته زيت الماريجوانا المخدر.. القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق