وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة المحلية المحلية، اليوم اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي وعدد من قيادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وزارتي الخارجية والتنمية المحلية.

المنتدى الحضرى العالمى

وتجولت وزيرة التنمية المحلية ومرافقوها، بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضري، والذي تشارك به 52 دولة، و115 عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، وكذا الجناح المصري الذي يضم الجهات والوزارات المصرية، وكذا تفقد مختلف القاعات والأجنحة الخاصة باستضافة مختلف الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضرى العالمى، وكذا تفقد مقر الجناح الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما اطمأنّت الدكتورة منال عوض من الشركة المنظمة للمنتدي بانتهاء كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بالقاعات التي سوف تستضيف الفعاليات والملتقيات الجماعية، والجلسات والموائد المستديرة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة كافة الترتيبات التي اتخذتها المحافظة فيما يخص تهجير ساحتي انتظار بجوار مركز المنارة لسيارات الضيوف وكذا التجهيزات الخاصة لخروج العاصمة بصورة تليق باستضافة القاهرة للحدث العالمي، وكذا تجهيز الأتوبيسات الخاصة بنقل الضيوف المشاركين في المنتدي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي وجود تعاون وتنسيق علي مدار الساعة بين جميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لخروج المنتدي الحضري العالمي بصورة مشرفة تليق بصورة مصر علي المستوي الاقليمي والدولي، وإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الدولة المصرية حريصة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ ولاقي إشادة إقليمية وعالمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى، مشيرة الي ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بالترتيبات الخاصة بالمنتدي وعلي رأسها وزارتي الإسكان والخارجية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تأكد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، كما يوجد نحو 115 عارضًا في المعرض الذي يُقام خلال المنتدى الحضري العالمي، بالإضافة الي حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.

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