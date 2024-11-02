لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الراغبين في الحج الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بدء تلقي طلبات أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج اعتبارًا من بعد غد الاثنين الموافق الرابع من نوفمبر وحتى الخميس الموافق الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

ووفق ضوابط اللجنة الوزارية للحج، سيتم تنفيذ الحصة المخصصة للنقابة من خلال إحدى شركات السياحة بمستوى اقتصادي تحسين شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.

وتقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة، والأوراق المطلوبة هي أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) وصورة الرقم القومى، وسداد جدية الحجز للصحفي المسافر فقط بمبلغ (20 ألف جنيه).

ويُشترط عدم أداء الفريضة من قبل، خلال النقابة، أو أية جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات، والأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى في حالة توافر أماكن، وفي حال زيادة الطلبات عن الحصة المخصصة تُجرى قرعة علنية.

ويُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

وتُسدد بقية التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة.

وفي حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.