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مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن قوام لجنة مشاهدة واختيار عروضه - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن قوام لجنة مشاهدة واختيار عروضه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن قوام لجنة مشاهدة واختيار عروضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، قوام لجنة المشاهدة واختيار العروض المسرحية المشاركة في دورته الثانية، المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي.

وتتكون لجنة المشاهدة واختيار العروض من الدكتورة داليا همام، المخرج محمد محمود، والكاتب مجدي محفوظ.

وانتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض المشاركة من أعمالها بعدما شاهدت ما يقرب من 84 عرضا مسرحيا، وتم اختيار 23 عرضا للمشاركة بالدورة الثانية من المهرجان.

وتحمل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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