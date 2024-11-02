أحوال الطقس اليوم.. تحذيرات شديدة من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - الطقس.. تستمر تحذيرات الأرصاد، بسبب حالة الطقس، التي تشهد تقلبات جوية، منوهة على المواطنين بضرورة اتباع النصائح ومتابعة التحديثات الجوية على مدار الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد بداية من أمس الجمعة 1 نوفمبر 2024، حالة من الطقس المتقلب، وعدم استقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على البلاد، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد.

طقس اليوم

ويسود اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

تأثر البلاد بوجود منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، مع وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، مما يعملان على حدوث انقلاب في الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد، وانخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، في بيان تحذيري لها، لافتة إلى اختلاف كميات الأمطار باختلاف المحافظات، متوقعة أن تضرب الأمطار الأماكن التالية:

أمطار غزيرة وتكون رعدية مصاحبة بحبات البرد: على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا: على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد الغربية والشرقية دمياط شمال سيناء على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من والمنوفية والإسماعيلية والسويس وحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف من حين لآخر.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في حالة الخروج من المنزل مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها وقت سقوط الأمطار في الشارع.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

- التأكد من غلق الباب والمنافذ جيدًا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.