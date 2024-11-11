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بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب" (صور) - أخبار كلمتك

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بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب" (صور) - أخبار كلمتك

بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 11:36 ص 11/11/2024 11:36:19 AM

انطلاق فعاليات التدريب
انطلاق فعاليات التدريب المشترك
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 فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية.

 

القوات الخاصة والقوات البرية

 ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة فى التدريب.

 

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يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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