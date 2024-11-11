بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 11:36 ص 11/11/2024 11:36:19 AM

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية.

القوات الخاصة والقوات البرية

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

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