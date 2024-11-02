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في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية - أخبار كلمتك

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في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية - أخبار كلمتك

في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بمحطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية، الواقعة على طريق ترعة المنصورية بجوار كفر نصار - فيصل، وذلك عقب اجتماعهما لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، بمختلف مكونات محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية لمتابعة مدى الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، وتواجد العاملين بمواقعهم، وانتظام سير العمل بمختلف مكونات المحطة، حيث شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر العام للمحطة.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

واستمع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عادل النجار، لشرح تفصيلي من مسئولي تشغيل محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية، عن سير العمل بها، والذين أوضحوا أن المحطة تعمل بطاقة 600 ألف م3 يوميًا، وتخدم منطقة الأهرامات، وتستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من محطة خوفو، وترسا 6، وكفر نصار، وترسا 5، ومساكن الضباط.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

رافق وزير الإسكان ومحافظ الجيزة في جولتهما، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمد نور، السكرتير العام المساعد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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