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وزير الإسكان: يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بشكل متكامل - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بشكل متكامل - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بشكل متكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، وتوفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، حيث إن رؤية الدولة تهدف إلى تطوير هذه المنطقة بشكل متكامل لا يقتصر على المتحف المصري الكبير، بل تطوير محيطه، نظراً لأن تلك المنطقة تمثل إحدى الوجهات السياحية العالمية، ونهدف لجذب الاستثمار السياحي بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الإسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

من جهته، أكد محافظ الجيزة، أن تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات يهدف لرفع قيمتها، وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير سبل الراحة اللازمة لزوار المنطقة الأثرية، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تحسين الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام، لذلك يتم العمل على تطوير المنطقة من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بداية من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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