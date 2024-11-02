منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات الحالية 2024/2025.

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

ويشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 3/11/2024، تنفيذ 5 دورات تدريبية، منها 3 دورات تدريبة جديدة تنفذ لأول مرة، وهي: دورة "الحفاظ على النسق الحضاري والهوية البصرية في مشروعات تطوير عواصم المدن"، ودورة "زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ودورة "دور السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر"، بالإضافة إلى دورتي "الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية"، والأسبوع الثالث والأخير لدورة “إعداد المدربين TOT الأساسية”.

ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع 166 متدربًا من جميع المحافظات.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة سيتم خلاله تنفيذ دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة، وهي دورة "الحفاظ على النسق الحضاري والهوية البصرية في مشروعات تطوير عواصم المدن"، ويستفيد منها 28 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الرابع عشر سيشهد أيضًا انطلاق دورة تدريبية جديدة وهي "زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارة الحدائق والتشجير وشئون المقر، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مركز البحوث بوزارة الزرعة، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة التعريف بمفهوم زراعة الأسطح وأنظمتها المختلفة، وأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة على الأسطح.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى بدء الدورة التدريبية الجديدة الثالثة التي تنفذ لأول مرة، وهي "دورة السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر"، والتي يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات.

وتتناول الدورة التعريف بمفهوم وأهداف ونشأة السياسات البيئية الدولية ورؤية مصر 2030 في ضوء أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل، والتعريف بدور السياسة البيئة في مساعدة أصحاب القرار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن دورة "الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار تأتي تزامنًا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، حيث تستهدف الدورة 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية ووحدات تراخيص المستثمرين.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية للأسبوع الثالث على التوالى، ويستفيد من هذه الدورة 54 متدربًا من جميع المحافظات، موضحة أن الأسبوع الثالث والأخير سيتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، ومعايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتي للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء، فضلًا عن قياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.

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