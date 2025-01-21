عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وفاة والده.. أول تعليق لشقيق ياسمين عبد العزيز على الاتهام بالتقصير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وفاة والده.. أول تعليق لشقيق ياسمين عبد العزيز على الاتهام بالتقصير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاة والده.. أول تعليق لشقيق ياسمين عبد العزيز على الاتهام بالتقصير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:46 مساءً - أعرب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن استيائه من موجة الانتقادات التي وجهت لهم عقب وفاة والدهم.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» معلقا على انتقادات الجمهور، قائلا: «أختي مقصرتش في وفاة والدنا، وعملت اللي عليها وزيادة وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة، واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظرا لأسلوب بعض الصحفيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف».

وائل عبد العزيز يرد على انتقاد شقيقته ياسمين عبد الع

وأضاف وائل عبد العزيز: «تم إقامة العزاء ثاني يوم كان بالاتفاق بينا وأرجوا عدم إثارة الفتة بين أفراد أسرتي، أخيرا فضلا الدعاء لوالدي بالرحمة كان راجل طيب وفي حالة، لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى».

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

ورحل والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن عالمنا صباح السبت دون الكشف عن تفاصيل.

وأقيمت صلاة الجنازة على والد ياسمين عبد العزيز، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين عبد العزيز أثناء تشيع الجثمان في حالة انهيار وظهرت ملامح الحزن عليها، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.

اقرأ أيضاً
بعد وفاة والدها.. أحمد العوضي يتصدر المشهد بـ 3 مواقف مع ياسمين عبد العزيز |تفاصيل

ياسمين عبد العزيز تصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة على والدها

الأصيلة.. خالد سليم يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق