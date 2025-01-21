مشاهير العرب - بعد وفاة والده.. أول تعليق لشقيق ياسمين عبد العزيز على الاتهام بالتقصير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:46 مساءً - أعرب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن استيائه من موجة الانتقادات التي وجهت لهم عقب وفاة والدهم.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» معلقا على انتقادات الجمهور، قائلا: «أختي مقصرتش في وفاة والدنا، وعملت اللي عليها وزيادة وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة، واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظرا لأسلوب بعض الصحفيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف».

وأضاف وائل عبد العزيز: «تم إقامة العزاء ثاني يوم كان بالاتفاق بينا وأرجوا عدم إثارة الفتة بين أفراد أسرتي، أخيرا فضلا الدعاء لوالدي بالرحمة كان راجل طيب وفي حالة، لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى».

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

ورحل والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن عالمنا صباح السبت دون الكشف عن تفاصيل.

وأقيمت صلاة الجنازة على والد ياسمين عبد العزيز، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين عبد العزيز أثناء تشيع الجثمان في حالة انهيار وظهرت ملامح الحزن عليها، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.