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"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

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"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:15 مساءً - صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة كتاب: "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" للمشاركة بالدورة الجديدة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

كتاب تاريخ الشرق الأوسط الحديث

وتأتي فى مقدمة الإصدار: أن كتاب تاريخ الشرق الأوسط الحديث  يهدف إلى تقديم صورة مجملة لتاريخ الشرق الأوسط الحديث، من خلال نظرة بانورامية شائقة ومركزة تتخذ شكل الطابع الحكائي، والذي يُؤلّف بين عدد من الأحداث المتماثلة في خلفياتها السياسية والاجتماعية والدينية، ويربط بين الشخصيات وعلاقاتها المتعددة والمتداخلة، كما يدمج الماضي بالحاضر، ويلوح من بعيد إلى آفاق المستقبل، خاصةً فيما يخص السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية الأمريكية.

وتمتد نظرة الكتاب في المكان ابتداء من مصر في الغرب إلى إيران في الشرق، ومن تركيا شمالًا إلى شبه الجزيرة العربية جنوبًا، وفي الزمان من أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

وما يميز هذه البانوراما التاريخية، إتاحة الفرصة للقارئ لإدراك الملامح العامة للفترات التاريخية، وعقد المقارنات بين البلاد المختلفة في الفترة الزمنية الواحدة، وتكوين فكرة عامة عن مجمل تاريخ المنطقة.

ويحاول المركز القومي للترجمة، من خلال ترجمته لهذا الكتاب، أن يقدم لقرائه الرؤية الغيرية أو الاستشراقية للشرق العربي والإسلامي كما عرضها بعض الكتّاب الغربيين؛ للاطلاع على تلك الرؤية ونقدها ومناقشتها، وفي الوقت نفسه التوقف أمام مسألة: كيف يرانا الآخر.

 

إصدارات القومي للترجمة فى معرض الكتاب

ويستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للمشاركة في الدورة ال ٥٦ من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق فعالياتها الخميس ٢٣ يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء ٥ فبراير، ويقع جناح المركز في صالة ٢.

ويشارك المركز القومي للترجمة بعقد خمس ندوات لمناقشة أحدث إصداراته وهم: مناقشة كتاب "عالم مرتضى الزبيدي" بحضور مترجمه الدكتور محمد صبري الدالي وكتاب "موجز تاريخ الأدب البولندي" بحضور مترجمتيه الدكتورة هالة كمال والدكتورة أجنيشكا بيوتروفسكا، وكتاب "الحب والحرب في عيون طفل" بحضور مؤلفه محمود عرفات ومترجمته إلى اللغة الإنجليزية الدكتورة ندى حجازي، وأيضًا مترجمته إلى اللغة الفرنسية الدكتورة بشاير علام،  وكتاب "التنين الأبيض" بحضور مترجمه الدكتور أحمد عويضة، وكتاب "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد والدكتور عزت زيان. 

كما يقدم المركز القومي للترجمة باقة من أحدث الإصدارات في جميع المجالات تتعدى الـ ٤٠٠ عنوان، وإليكم قائمة بجميع الإصدارات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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