مشاهير العرب - استراحة محارب.. خالد الكمار يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:56 مساءً - خالد الكمار.. كشف المؤلف الموسيقى خالد الكمار، عن اعتذاره عن المشاركة خلال ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

سبب اعتذار خالد الكمار عن مشاركته في مسلسلات رمضان

وأوضح المؤلف الموسيقي خالد الكمار، أن سبب اعتذاره عن العمل في شهر رمضان 2025 احتياجه لإجازة بسبب ضغط العمل في شهر رمضان الذى يحتاج إلى مجهود كبير ومُضاعف خاصة الأعمال الدرامية.

وقال الكمار: «أنا قررت أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني، استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ، زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي».

وتابع: «الأهم من كل هذا أني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب (بل اللي رسمت الدرب أصلاً)، ياسمين (شريكته في العمل) كانت السند والدعم في كل خطوة، وبحق لم تقصر يوماً.. لكنني قصرت أنا، وحقاً مدين باعتذار لكل اللي زعلتهم السنة دي، واعتذار لياسمين، كانت السند والدعم لدرجة أن بمجرد ما أعمل سيرش على اسمها على البروفايل هنا، كل النتائج اللي بتطلع بتتكلم عن أي نجاح اتحقق أنه نجاحنا سوية، على مدار السنين، شكراً وآسف من هنا لبكرة وبعده وبعده وبعده».

آخر أعمال خالد الكمار

آخر أعمال الموسيقار خالد الكمار

شارك الموسيقار خالد الكمار في موسم مسلسلات رمضان الماضي بعد أعمال درامية ناجحة، من بينها مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، و«بدون سابق إنذار»، وقبلهمامسلسل «بين السطور» وغيرها.

مسلسل بابا جه

أحداث مسلسل «بابا جه» المأخوذ فكرته عن كتاب كوري، انطلقت بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يفقد «هشام أبوالعلا» أكرم حسني وظيفته بأحد الفنادق بسبب أزمة «كورونا»، ويجد نفسه مسؤولا أمام أسرته وأطفاله وتحدث له الكثير من المُفارقات والمُفاجآت خصوصًا مع الأطفال.

أبطال «بابا جه»

مسلسل «بابا جه «من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.