"الثقافة" تحيي ذكرى رحيل صبري موسى السابعة في متحف نجيب محفوظ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:35 مساءً - ينظم متحف نجيب محفوظ -تكية أبو الدهب- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية معرض ومؤتمر "الأديب الكبير صبري موسى.. سيرة متجددة" بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء ورجال الإعلام، وذلك في الساعة 12 ظهر غد الأحد الموافق 19 يناير.

ويشارك في الفعالية نخبة من الباحثين وأساتذة الأدب والنقد: الدكتور حسين حمودة، الدكتور شريف الجيار، الدكتور أحمد بلبولة، الدكتورة عفاف طلبة، عبد الله جاد، الدكتور ثناء هاشم، الدكتورة عايدي علي جمعة، الكتاب والصحفيين: أيمن الحكيم، حسين عثمان، إيهاب الحضري، محمد بغدادي، جابر بسيوني، عائشة محمد عز العرب، شاهندة الباجوري والمنتج السينمائي حسين القلا، بالإضافة إلى مشاركة من الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان زوجة الراحل الكبير.

وأعد المعرض الوثائقي المصاحب للمؤتمر الكاتب الصحفي "طارق الطاهر" المشرف على المتحف بعنوان "رحلة الكاتب الكبير صبري موسى بخط يد كبار المثقفين والأدباء"، ويضم الإهداءات التي وجهت لصاحب "فساد الأمكنة"، وكذلك شهادات التقدير التي حصل عليها.

الأديب صبري موسي

الأديب "صبري موسى" كاتب، روائي، صحفي وسيناريست. ولد بمحافظة دمياط في ١٩ فبراير ١٩٣٢، عمل مدرسًا للرسم، ثم صحفيًا في جريدة "الجمهورية"، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة "روزاليوسف" وعضوًا في مجلس إدارتها، ثم عضوًا في "اتحاد كتاب العرب" ومقررًا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتُرجمت أعماله لعدة لغات، منها: سيناريو "قنديل أم هاشم"، "البوسطجي"، "الشيماء"، "قاهر الظلام"، "رغبات ممنوعة"، "أين تخبئون الشمس".. بجانب العديد من الروايات منها "حادث نصف المتر"، "فساد الأمكنة"، "السيد من حقل السبانخ"، "أدب الرحلات"، "فساد الأمكنة"، " رحلتان في باريس واليونان". والقصص القصيرة: "القميص"، "وجهًا لظهر"، "حكايات صبري موسي"، " مشروع قتل جارة".

وقد حصل على العديد من الجوائز منها، جائزة الدولة عام ١٩٦٨، جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام ١٩٧٤، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام ١٩٧٥. جائزة "بيجاسوس" الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية الذهبية للأعمال الأدبية المكتوبة بغير اللغة الانجليزية عام ١٩٧٨. وسام الجمهورية للعلوم والفنون عام ١٩٩٢. جائزة الدولة للتفوق عام ١٩٩٩. جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠٢.

ورحل "موسى" عن عالمنا في ١٨ يناير عام ٢٠١٨ عن عمر يناهز ٨٦ عامًا من الإبداع والعطاء.

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