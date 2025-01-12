جمال العدل: ممكن أجامل في الشغل وكريم محمود عبد العزيز ممثل شاطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:40 مساءً - أكد المنتج جمال العدل، أنه ليس لديه مانع أن يجامل أصدقاءه في العمل بالمشاركة في عمل فني من إنتاجه، ولكن بحدود معينة وأهمها وجود موهبة التمثيل .

المنتج جمال العدل:" ممكن أجامل أصدقائي في حدود معينة

وأضاف جمال العدل في تصريحات تلفزيونية: ضروري يكون في اختبار والمخرج يوافق عليه إذا يعرف يمثل هيمثل وحتي لو مابيعرفش في الحالتين هيمثل، احتراما لفلان اللي هجامله، لأن المسلسل فيه 70 دور ولكن الفيلم في ٧ أو ٨ أدوار فمش هجامل فيه.

وتابع:" كريم محمود عبد العزيز كان تقريبا أول مرة يمثل وهو شاب بمشاركته في محمود المصري وكان ممثل شاطر مش علشان ابن محمود عبد العزيز ما هو دلوقتي بقى نجم كبير.

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