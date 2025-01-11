متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بكاء نجوم هوليوود لفقد منازلهم في حرائق كاليفورنيا (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بكاء نجوم هوليوود لفقد منازلهم في حرائق كاليفورنيا (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

بكاء نجوم هوليوود لفقد منازلهم في حرائق كاليفورنيا (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:20 مساءً - اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، وقضت النيران على قصور ومنازل فاخرة لمشاهير هوليوود.

 ميل جيبسون

والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. 

 

4cbab02359.jpg

 

مولي سيمس


أجهشت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، مولي سيمس في البكاء، بعد رصدها لكم الدمار الناتج من حرائق كاليفورنيا، وحريق منزلها بالكامل، وأكدت أنها في طريقها لمغادرة الحي الذي تسكن به بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق حتى الآن.

6824b13aca.jpg

 

باريس هيلتون

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي في احتراق قصر النجمة العالمية باريس هيلتون وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقا".

 

 

منزل باريس هيلتون
منزل باريس هيلتون

 

ويتني كامينجز
نشرت النجمة الأمريكية، ويتني كامينجز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تبكي بسبب مغادرة منزلها في كاليفورنيا، حيث أعربت عن حزنها بترك الذكريات ورائها، وأنه يصعب عليها مغادرة المنزل، ولكن أكدت أن الخطر يقترب منها وأن عليها الهروب سريعًا.

 

b189efcb6f.jpg

تفاصيل نجاة الممثل سيباستيان هاريسون من الموقت

نجا الممثل سيباستيان هاريسون، من الموت المحقق، بأعجوبة، بعدما تم محاصرته من النيران، التي اشتعلت في منزله الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار في ماليبو بكاليفورنيا، واختبأ الممثل سيباستيان هاريسون خلف الصخور، التي كانت خلف منزله.

 

 

كريسي تيجان
نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجان، زوجة المغني العالمي، جون ليجند، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحضر أمتعتها لمغادرة كاليفورنيا بعد التهام النيران معظم الممتلكات هناك، حيث ظهرت وهي تبكي بسبب رحيلها عن منزلها، وكتبت: "الأمر سريالي للغاية، أنا خائفة للغاية".

7bd36c527f.jpg

 

مايلز تيلر

وعلى ذوقه الخاص كان قد صمم النجم  الشاب مايلز تيلر منزله في 2023، ولكن المنزل تحول إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقا لمجلة "بيبول".

 

8741129103.jpg

 

هايدي مونتاج
نشرت الممثلة الأمريكية، هايدي مونتاج، عددا من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تشعر بالقلق من تطور الأزمة في كاليفورنيا وعدم القدرة على السيطرة على النيران.
 

afd01f64dc.jpg


 

ماندي مور

أكدت النجمة العالمية ماندي مور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

 

 

بيلي كريستال

وفقد الممثل الكوميدي الأميركي بيلي كريستال منزله الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.

 

a4094e7c6a.jpg

جيمس وودز

وظهر الممثل جيمس وودز، في مقابلة عبر الإنترنت، مع شبكة CNN الإخبارية، وهو يبكي ويتحسر علي فقدان منزله، بسبب حرائق كاليفورنيا.

وقال جميس وهو يبكي: "في يوم ما تسبح في المسبح وفي اليوم التالي يختفي كل شيء".

 

5fb08ca94b.jpg

 

أدريان برودي
لم يتمالك الممثل الأمريكي، أدريان برودي نفسه وأجهش بالبكاء بسبب حرائق كاليفورنيا المفزعة، أثناء تسلمه جائزة "أفضل ممثل" من حفل توزيع جوائز نقاد هوليوود عن فيلم الدراما "The Brutalist"، وعلق برودي على الاحداث المؤسفة وقال: "يا له من يوم صعب علينا جميعًا، وانه من الصعب أن اتلقى مثل هذه الجائزة وسط كل ما يحدث في العالم الآن، وقلبي مع العائلات والأصدقاء في كل مكان، وأريد أن أشكر كل من لبى نداء الاستغاثة وكان سببًا في تقليل الدمار الناتج عن هذه الحرائق ويستحقون أن نقوم بشكرهم على ما فعلوه".

31c8c6e6d3.jpg

 

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كل من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر أيضًا.
 

ودمرت الحرائق مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق